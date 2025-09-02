中日の井上一樹監督（５４）が１日、レギュラーシーズン最終カードとなる３０日からの巨人２連戦（東京Ｄ）に、今季限りでの引退を表明した中田翔内野手（３６）を同行させるプランを明かした。「俺はそこ（東京遠征）に連れていきたい。巨人との試合で終わらせてあげたい」と古巣との直接対決での晴れ舞台を思い描いた。５位のチームは現在、３位・ＤｅＮＡに１・５ゲーム差と１３年ぶりのＣＳ進出圏内に踏みとどまっている。