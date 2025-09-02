阪神・佐藤輝明内野手（２６）が１日、プロ野球史上最短Ｖへ鬼門突破の意気込みを示した。２日から中日３連戦（バンテリンＤ）。優勝マジック７のチームは、井上竜にセ５球団で唯一８勝９敗と負け越している。両リーグトップ３４本塁打、８４打点の主砲は「変わらず。しっかりやることをやって目の前の試合を頑張りたい」と誓った。現時点で最短Ｖは９月５日。同８日に優勝を決めた９０年の巨人を抜き、２リーグ制後（パ・リー