女子プロサッカー「ＳＯＭＰＯＷＥリーグ」第５節の関西ダービー、ＩＮＡＣ神戸―Ｃ大阪ヤンマー戦は６日午後６時よりノエビアスタジアム神戸で行われる。今季初、リーグ通算５度目の対決。ゴール演出が期待され、いずれも前節で得点を挙げている両チームのキーマンに意気込みを聞いた。２０２１―２２年のＷＥリーグ初代女王・ＩＮＡＣ神戸はＭＦ成宮唯（３０）。（取材・構成、森脇瑠香）経験豊富な成宮が２戦連発で関西