女子プロサッカー「ＳＯＭＰＯＷＥリーグ」第５節の関西ダービー、ＩＮＡＣ神戸―Ｃ大阪ヤンマー戦は６日午後６時よりノエビアスタジアム神戸で行われる。今季初、リーグ通算５度目の対決。得点が期待される両チームのキーマンに意気込みを聞いた。リーグ参戦３季目のＣ大阪ヤンマーは、直近２戦連発中のＭＦ北原朱夏（しゅか、２１）。（取材・構成、森脇瑠香）レフティーの北原が、３戦連発を見据えてピッチを駆ける。第