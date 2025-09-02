¹­Åç¡¦¾²ÅÄ¤¬±êÅ·²¼¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄ´À°¤·¡¢2Æü¤ÎËÜµòÃÏÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¼Â¤Ëº£µ¨8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëDeNAÀïÀèÈ¯¡£Ãí°Õ¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÄ¾¶á7»î¹ç¤Ç7È¯¤ÎÅû¹á¤òµó¤²¡Ö¤Ð¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¡¢Êá¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤­¤ì¤Ð¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£CS¤òÁè¤¦Áê¼ê¤È¤Ï¡¢º£µ¨2¾¡2ÇÔ¤Ç¤âËÉ¸æÎ¨1¡¦95¤ò¸Ø¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£