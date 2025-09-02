10月21日（火）放送スタート、主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子というタッグで贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』。同ドラマに宮粼あおいが出演することが発表された。【映像】本編映像を使用したティザー初公開！ヒットメーカー・野木亜紀子の完全オリジナル脚本となる本作の主人公は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）。妻と離婚し、財産分与と慰謝料で貯金は底をつき