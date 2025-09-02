ºå¿À¤ÎÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬6Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬1Æü¡¢Éâ¾å¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò7¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡¤Ï5Æü¤ÎÆ±Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ï¢ÀïÃæ¤ËX¥Ç¡¼¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Ï½½Ê¬¡£´üÂÔ¤Î¹âÂ´3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤¬¡¢90Ç¯µð¿Í¤Î9·î8Æü¤ò¾å²ó¤ë¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ßºÇÂ®V¤¬·ü¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤­¤¿¡£¤­¤ç¤¦2Æü¤«¤é¤ÏÃæÆü¤È¤Î3Ï¢Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÎ×¤à¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ø¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã