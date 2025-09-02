楽天のエース・早川隆久投手（27）が、3日の西武戦（楽天モバイルパーク）で61日ぶりに先発する。1日に本拠で行われた1軍の先発投手練習に合流。マウンドから投球練習を行い「自分の追い求めているストレートを投げられるように意識しながらやっていました」と話した。今季は2年連続で開幕投手を任されたが、状態が上がらず、5月中に2度登録を抹消。7月4日の日本ハム戦（エスコン）で3回6失点KOされた後、3度目の2軍調整となっ