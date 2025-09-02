移籍市場最終日の９月１日、スペインの名門アトレティコ・マドリーは、ユベントスのアルゼンチン代表FWニコラス・ゴンザレスをレンタルで獲得したと発表した。今夏に大型補強を進めたアトレティコは、かねてより「最後のピース」として右ウイングの獲得が取り沙汰されてきた。その有力候補としてN・ゴンサレスとレアル・ソシエダの久保建英が挙がっていたが、手中に収めたのは前者だった。 久保に関しては、アトレテ