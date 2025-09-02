フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスのMF中村敬斗は、「体調不良」を理由にいまだチームに合流せず、開幕から欠場が続いている。現地では、移籍を志願している中村と、それを認めないクラブが対立していると報道。小さくない騒動となっている。そんな25歳のアタッカーに、移籍市場最終日となる９月１日、新たなオファーが舞い込んだ。フランスの大手紙『レキップ』によれば、今季のチャンピオンズリーグ（CL）に出