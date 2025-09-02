経済産業省は、次世代の「ペロブスカイト太陽電池」の量産技術の確立に向けた支援を拡大する。脱炭素技術を後押しする政府の「グリーンイノベーション（ＧＩ）基金」からの補助金を１５３億円上乗せして総額８００億円に増やす。２日の有識者会議で方針を示す。これまで補助対象は、薄くて軽い「フィルム型」や建材に使う「ガラス型」だったが、シリコンの層を組み合わせたパネル状の「タンデム型」を加える。製造技術の確立