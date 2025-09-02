東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い発生した「除染土」の処分を進めるには、政府が率先して取り組むことが欠かせない。国民の理解を得ながら、再利用を進めたい。原発事故では周囲の住宅地や農地に放射性物質が拡散した。これを取り除く除染作業で生じた除染土が、原発敷地に隣接する中間貯蔵施設に保管されている。総量１４００万立方メートルのうち、４分の１は、放射線量がやや高いため、２０４５年までに処分場に埋