【モデルプレス＝2025/09/02】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める実写版「ゴールデンカムイ」の映画第2弾タイトルが「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」、公開日は2026年3月13日に決定。ティザービジュアルと特報映像が初解禁された。【写真】メイク、衣裳の再現度がすごい「ゴールデンカムイ」ドラマ版予告映像◆山崎賢人主演「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」累計発行部数3000万部（2025年8月