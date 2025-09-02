１日午後１時３５分頃、東京都世田谷区野沢の路上で、「女性が血まみれで倒れている。男が逃げた」と目撃者から１１０番があった。警視庁幹部によると、女性は首を刃物のようなもので切られ、約１時間２０分後に搬送先の病院で死亡が確認された。同庁は逃げた男の行方を捜査。大田区の羽田空港内で身柄を確保し、２日未明、女性の交際相手で韓国籍の住所・職業不詳パク・ヨンジュン容疑者（３０）を殺人容疑で逮捕した。発表