駐車場に避難した車椅子利用者の下阪千絵子さん（中央）＝８月３１日、東京都江東区大規模地震などの災害発生時、障害者の安全をどう確保するか、大きな課題だ。介助者はいるか、避難経路に段差や障害物はないか、避難所のバリアフリー化は進んでいるか、などその内容も多岐にわたる。首都直下地震や南海トラフ地震が懸念される中、車椅子利用者が避難する際の手順や注意点を改めて確認する訓練が東京都内で行われた。「地震で