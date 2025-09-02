名古屋・南署に移送された石川勝也容疑者＝1日午後10時32分教員らが女子児童を盗撮しSNSのグループチャットで画像を共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕された神奈川県葉山町立中の教員石川勝也容疑者（28）が、女児2人のスカート内を撮影した動画2点と画像1点を共有した疑いがあることが2日、愛知県警熱田署捜査本部への取材で分かった。容疑者の自宅と勤務校からスマートフォンやUSBメモリーなどを押