秋元康氏とAIの秋元康氏がそれぞれ制作したAKB48の楽曲プロデュースで対決する日本テレビ系特番「秋元康×AI秋元康〜AKB48新曲プロデュース対決〜」が、9月15日午後3時55分から放送されることが2日、分かった。同局から発表された。それぞれが制作した楽曲で人気投票を行い、勝った方のみがデジタル配信されるというガチンコ対決。作詞のほか、メロディー選定、選抜メンバーやセンターの選定も秋元氏とAI秋元氏それぞれが行う。投