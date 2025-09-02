俳優の宮崎あおい（崎＝たつさき）が、大泉洋主演のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（10月21日スタート／毎週火曜後9：00）に出演することが決定した。宮崎は本作が13年ぶりの民放連続ドラマ出演となり、大泉の妻役を演じる。【写真】“ちょっとだけエスパー”になる大泉洋ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になっ