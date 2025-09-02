俳優の清原果耶が主演、成田凌、ナ・イヌが共演する、TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜後10：00）の最終回が、2日に放送される。最終回の放送を目前に、キャスト陣が続々とオールアップを迎えた。主演を務めた清原は、“愛犬”のサクラと共にオールアップ。「サクラ、本当にありがとうね！」と相棒を称え、「皆さんの存在に本当に助けられていました。ありがとうございます」とキャスト、スタッフへ感謝を伝えた。【写真