就任から僅か99日の解任劇はあまりに衝撃が大きい。ドイツ1部のレヴァークーゼンは、今年7月に招聘したばかりの指揮官エリック・テン・ハーグを9月1日付で解任すると発表した。確かにレヴァークーゼンの出足は鈍く、今季開幕節ではホッフェンハイムに1-2で敗北。第2節のブレーメン戦は3-1とリードしながら、1人少ない相手に2ゴールを許して3-3のドローに終わった。とはいえ、リーグ戦2試合と国内カップ1試合のみでの解任はあまりに