日本サッカー協会は２日、米国遠征（７日・メキシコ戦、１０日・米国戦、いずれも日本時間）の日本代表にブレーメンＤＦ菅原由勢の追加招集を発表した。菅原は今夏、英チャンピオンシップのサウサンプトンからドイツ１部ブレーメンに電撃移籍。移籍直後の８月３０日レバークーゼン戦にフル出場を果たし、コンディションに問題がないことをアピールしていた。菅原は３月以来の招集となる。前日には福岡ＤＦ安藤智哉が負傷のため