日本サッカー協会(JFA)は2日未明、アメリカ遠征に臨む日本代表にDF菅原由勢(ブレーメン)を追加招集することが決まったと発表した。菅原は今年3月以来、半年ぶりの復帰となった。日本代表は8月28日、25人の招集メンバーが発表された後、今月1日にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)とMF佐野航大(NECナイメヘン)の追加招集を発表。ところが同日、DF安藤智哉(福岡)が負傷のため招集を辞退し、再び欠員が出ていた。菅原は今夏、サウ