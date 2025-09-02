日本相撲協会は1日、大相撲秋場所（14日初日、東京・両国国技館）の番付を発表した。首の大ケガなどを克服し新入幕を果たした日翔志（ひとし、28）が埼玉県草加市の追手風部屋で会見。高校同期の大関・琴桜との対戦を夢見て、さらなる精進を誓った。安青錦が年6場所制以降で最速（付け出し除く）となる初土俵から12場所で新三役（小結）に昇進した。紆余（うよ）曲折を経て、日翔志が初めて幕内力士に名を連ねた。新番付で自身