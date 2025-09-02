Omoinotakeの新曲「イノセントブルー」が、ブルボン アルフォートミニチョコレート新CMソングに決定した。OmoinotakeがアルフォートミニチョコレートのCMソングを書き下ろしするのは、昨年リリースした「アイオライト」に続いて2曲目となる。本CMの主演をつとめるのは赤楚衛二。アルフォートを愛してやまない赤楚が「アルフォー党」仲間とルームシェア生活を楽しむ様子が描かれており、本日9月2日（火）から全国で放送される（一部