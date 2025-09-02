◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（2025年9月14日IGアリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥に挑戦するWBA世界同級暫定王者アフマダリエフが1日、横浜市内のジムで練習を公開した。わずか数分ほどだったが、ミット打ちでは筋骨隆々の肉体から強烈な得意の左フックを披露。「イノウエに勝つため、歴史をつくるために