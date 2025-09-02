「めるる」ことモデルで俳優の生見愛瑠（２３）がエージェントサービスなどを提供する「株式会社ココナラ」のイメージキャラクターに就任した。２日からココナラ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどで、ウェブＣＭが公開される。同ＣＭでは、イメージキャラクターの生見が白のパンツスーツ姿でオフィスに登場。颯爽と歩きながら、信頼を感じさせる表情を浮かべている。初の人材系ＣＭへの出演となった生見は「今回はオフィスの中