◆米大リーグドジャース５ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース先発の山本由伸投手（２７）は７回４安打１失点で１２勝目とはならなかったが、渡米後最多タイの１０Ｋとエースの働きを見せた。山本が胸を張ってベンチに引き揚げ、新人捕手ラッシングとグータッチを交わした。７回９８球を投げて４安打１失点、４月１８日の敵地・レンジャーズ戦以来、今季３