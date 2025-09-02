「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ（年齢非公表）がこのほど、都内で８月２２日にスタートしたディナーショー全１０公演の最終日を迎えた。昨年１０月に自身３度目となる首の手術を受けて以来初となるディナーショー。ピアノ演奏は今年３月に東京ドームで行われたＭＬＢ開幕戦でも見せていたが、ドラム演奏は今回が手術後初披露となった。鬼気迫るパフォーマンスで、激しさのあまりふらつきも見せる場面も。圧巻の演奏ぶりに