シンガー・ソングライターの絢香が３日にリリースする新曲「Ｗｏｎｄｅｒ！」のミュージックビデオ（ＭＶ）に女優の上白石萌音が出演していることが１日、分かった。ＭＶはＹｏｕＴｕｂｅ上で２日午後９時にプレミア公開される。同曲は３日に発売する８枚目アルバム「Ｗｏｎｄｅｒ！」の表題曲。上白石は無邪気に踊ったり歌ったりする姿で、子役の高取青依良と共に曲のテーマである「心のときめき」を表現している。ＭＶ出演