²Î¼ê¤Î°¼¹á¡Ê37¡Ë¤¬3Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWonder¡ª¡×¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Âç¿Í¤Î½÷À­¤Ë¤è¤ëÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ê¤É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢°¼¹á¥µ¥¤¥É¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¾åÇòÀÐ¤¬²÷Âú¡£¾åÇòÀÐ¤â°¼¹á¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¿Æ¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿CD¤¬°¼¹á¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç3Ç¯¤°¤é¤¤¸úÎÏ¤¬¤¢¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£