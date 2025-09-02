【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月22日から31日にかけて、東京・グランドハイアット東京で開催されたYOSHIKIの“世界一豪華なディナーショー”『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI』が、全6日間・10公演を経て華やかに幕を閉じた。 ■最終日の8月31日には、X JAPANのギタリストPATAがサプライズ登場 2024年10月に3度目となる首の大手術を受け、長期間のリハビリを経て迎えた