X JAPANのYOSHIKIが8月31日、3度目の首の手術後、初開催となったディナーショー全10公演を完走した。術後初のドラムソロも解禁し、11月に控えるサウジアラビア公演でのドラム披露にも意欲をのぞかせた。音楽がYOSHIKIを突き動かした。この1年近く、術後のリハビリを優先しドラムはたたかなかった。「もう無理なんだろうな」とよぎったことすらある。それでも、前にすればドラマーの血が騒いだ。「椅子に座ったら勝手に体が動く。不