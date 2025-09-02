¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º§³è¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÃËÀ­¿Ø¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À­¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À­¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á°¥·