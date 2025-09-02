シンガー・ソングライター絢香（37）が3日に発売する8枚目アルバム「Wonder!」の表題曲「Wonder!」のMVに、女優上白石萌音（27）が出演することが1日、分かった。デビュー20周年を来年2月に控え、約2年ぶりのアルバムを発売。同曲は心にある“ときめき”や“ふしぎ”（Wonder）を音楽に詰め込んだ楽曲で、MVでは誰もが持っていて忘れてしまったかもしれない女性の無邪気さや無敵な子ども感を、上白石の豊かな表情で表現していく。