STU48¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡×¤¬¡¢9·î2ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Á°ºî¡ÖÃÏÊ¿Àþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Î½é½µÇä¾å11.0ËüËç¤ò¾å²ó¤ë12.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2024Ç¯1·î29ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡Ö·¯¤Ï²¿¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡¢2025Ç¯1·î27ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖÃÏÊ¿Àþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ËÂ³¤­¡¢3ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï9ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û½é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¹âÍº¤µ¤ä¤«ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢2´üÀ¸¤Î¹âÍº¤µ