俳優の白本彩奈が、10年ぶりにリニューアルした江崎グリコのロングセラー商品「ポッキー」の新イメージキャラクターに就任することが決定した。白本とラップグループのスチャダラパー、ロックバンド・なきごとが出演する新テレビCM「ポッキーの革命編」が5日から放映される。【動画】白本彩奈、10年ぶりリニューアル「ポッキー」新キャラクター就任ポッキーカラーの真っ赤な衣装に身を包みスチャダラパー＆なきごとと決めポー