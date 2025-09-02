YOSHIKIの“世界一豪華なディナーショー”『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI』が、8月22日から31日にかけて、グランドハイアット東京で開催。全6日間・10公演を経て幕を閉じた。【写真】ディナーショーを完走したYOSHIKI昨年10月に3度目となる首の手術を受け、長期間のリハビリを経て迎えた今回の公演は、発表直後から大きな話題を呼び、史上最高額となる100万円の「VVIPダイアモンドパッケージ