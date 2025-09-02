½÷Í¥ÇòËÜºÌÆà¡Ê23¡Ë¤¬¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼²Û»Ò¡Ö¥Ý¥Ã¥­¡¼¡×¤Î¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é60Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Ã¥­¡¼¡×¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Ã¥­¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥­¡¼¶ËºÙ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇòËÜ¤Ï¡¢¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥Ý¥Ã¥­¡¼¤Î³×Ì¿¡×ÊÓ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ý¥Ã¥­¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö