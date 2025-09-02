◇オランダ1部フェイエノールト4ー0スパルタ（2025年8月31日）米国遠征を控えた日本代表が31日、欧州各地で躍動した。フェイエノールトのFW上田綺世（27）が4―0で快勝したスパルタ戦で開幕3戦連発弾を含む2得点と活躍。DF長友ら国内組6選手は1日に日本を出発した。磨き上げてきたストライカーとしての能力を発揮した。上田がスパルタとのロッテルダム・ダービーで開幕3戦連発弾を含む2得点。今季4得点と量産態勢に入り