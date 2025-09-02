ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íøµ­Ç°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤Îµ­Ç°¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤­¤Î¤¦ÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤­¤ÇÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÖÃÁ±É±³°Áê¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¶âÁí½ñµ­¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡ÖÅÞ¤Î´´Éô¤é¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì