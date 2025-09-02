俳優の山田裕貴が、1日深夜放送のニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜深1：00）に出演。8月26日に、自身のXを通じて父で中日ドラゴンズ、広島東洋カープで活躍した元プロ野球選手の山田和利さんが60歳で死去したことを報告して以降、初の放送となったが、父を看取った今感じることを、リスナーにまっすぐ届けた。【写真】4年前からがんで闘病…ほほ笑む生前の和利さん4年前のがん宣告時には余命半年か