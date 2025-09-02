俳優の山田裕貴（34）が1日深夜放送の、ニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1時）に出演。実父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利さんが、8月16日に60歳で亡くなったことに触れた。「8月16日の深夜ですね、山田和利が亡くなりまして、永眠致しました。父がその日に亡くなっちゃいまして」と報告。「山田裕貴のオールナイトニッポン」では、昨年8月に、和利さんも含め一家で番組に出演したことを「本当