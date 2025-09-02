パレスチナ自治政府のナビル・アブールデイナ議長報道官のインタビュー要旨▽米国のパレスチナ代表団へのビザ発給拒否国際法や１９４７年承認の国連協定への明白な違反だ。パレスチナ代表団は米国へ行くのではなく国連総会に出席する。過去３０年間継続して行われてきた正当な権利だ。米国の決定は中東の安定にも逆行するもので、欧州やアラブ諸国と協力して撤回を求めている。▽パレスチナ国家の承認の動き既に１４０を超