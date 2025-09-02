【ラマッラ（パレスチナ自治区）＝福島利之】パレスチナ自治政府の前副首相で議長報道官、ナビル・アブールデイナ氏（７９）が８月３１日、ラマッラで本紙のインタビューに応じた。９月下旬の国連総会に出席予定だったマフムード・アッバス議長を含む自治政府代表団への米国によるビザ（査証）発給の拒否について、「国際法と国連との協定への明白な違反だ」と非難し、撤回を求めた。米ニューヨークに本部を置く国連と米国との