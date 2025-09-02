¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê79ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»àµî¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£8·î29Æü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2Æü´Ö¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö#WhereIsTrump¡Ê¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤É¤³¡©¡Ë¡×¤ä¡Ö#TrumpDied¡Ê¥È¥é¥ó¥×»àµî¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ôÀé·ï¤â¤ÎÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö