ヤクルト・高津臣吾監督（５６）が今季限りで退任することが１日までに分かった。球団から来季の再契約について「優勝が条件」と厳命されていたが、Ｖ逸が決定し果たせなかった。後任は内部昇格が基本線とみられ、池山隆寛２軍監督（５９）が最有力候補に挙がる。また、２０年から現職に就く小川淳司ＧＭ（６８）も今年限りで退任し、同職の後任は青木宣親ＧＭ特別補佐（４３）の昇格が有力となっていることが判明。フロントも刷