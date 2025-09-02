警視庁世田谷署に入るパク・ヨンジュン容疑者（奥）＝1日午後7時10分東京都世田谷区で1日に首に傷がある女性が搬送されて死亡が確認された事件で、警視庁は2日、殺人容疑で韓国籍の住所、職業不詳パク・ヨンジュン容疑者（30）を逮捕した。警視庁によると、黙秘している。女性と容疑者は交際していたという。女性は8月29日、警視庁に「別れ話をしたら、暴力を振るわれた」と相談し、同庁が女性を避難させていた。詳しい経緯を調