¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½4¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ÇÀèÀ©·à¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Ç±¦Á°ÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£2ÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ç6»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¿ôÆüÁ°¤Ë¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÅª¤Ë¤Ï°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢²÷²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ö¥ë