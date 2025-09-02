名古屋市の教員らが児童の盗撮画像をSNSグループに共有していたとされる事件で、新たに神奈川県の教員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、神奈川県の教員・石川勝也容疑者（28）です。警察によりますと、石川容疑者は神奈川県内の施設で、13歳未満の女の子2人の下着を盗撮し、その動画などを教員らが参加するSNSのグループに共有した疑いがもたれています。調べに対し、「撮って送りました」と容疑を認めているということです