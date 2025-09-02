１日、来賓と記念撮影する彭麗媛氏（右から５人目）。（天津＝新華社記者／翟健嵐）【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は1日午後、2025年上海協力機構（SCO）サミットに出席した外国首脳の夫人らを招き、天津市の海河を遊覧した。１日、ふ頭で子どもたちの歓迎を受ける彭麗媛氏（奥前列左端）と来賓。（天津＝新華社記者／岳月偉）１日、来賓と船に乗り、天津の